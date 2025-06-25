В Гааге - второй день саммита НАТО. В ближайшие часы здесь начнется закрытое совещание собравшихся лидеров, на которое не допустят Зеленского. Организаторы, принимая такое решение, опасались скандала между ним и Трампом, который, по данным американских изданий, питает к украинцу "легкое презрение". Но присутствие Зеленского излишне и по иным причинам: в проекте итоговых заявлений саммита упоминания об Украине, по настоянию США, практически отсутствуют. Это подтвердил и глава МИД Венгрии. По его словам, в отличие от прошлого саммита, из заявления нынешней встречи исключено утверждение, будто вступление Украины в НАТО неизбежно.

Саммит планирует обсудить рост российской и китайской угрозы, которые якобы настоятельно требуют наращивания военных ассигнований. Между тем, правило обязательности расходов на уровне 5 % от ВВП, если таковое будет принято, не готова соблюдать Испания. Венгрия и Словакия также будут требовать для себя исключений из этого установления, если подобного добьется Испания.



От американцев также ожидают предоставления графика вывода войск из Европы. Известно, что значительная часть 80-тысячного корпуса "Джи-Ай" вскоре покинет Старый Свет. Страны региона, например, Германия, чтобы строить свою дальнейшую оборонную политику, хотели бы знать сроки.



В общем, уже в самые ближайшие часы саммит готовит наблюдателям многочисленные сюрпризы и, вероятно, скандалы.