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Самолет Мадрид - Париж потерял часть носа из-за птицы
Автор:Редакция news.by
Самолет авиакомпании Iberia, выполнявший рейс из Мадрида в Париж, совершил аварийную посадку из-за столкновения с птицей. Случилось это всего через несколько минут после начала полета. Птица попала в ту часть, где расположен корпус радара.
Самолет был вынужден вернуться в аэропорт из-за обширного повреждения носовой части. Пилот смог посадить воздушное судно, на борту которого находилось 180 пассажиров, никто не пострадал.