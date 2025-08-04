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Самолет Мадрид - Париж потерял часть носа из-за птицы

Самолет авиакомпании Iberia, выполнявший рейс из Мадрида в Париж, совершил аварийную посадку из-за столкновения с птицей. Случилось это всего через несколько минут после начала полета. Птица попала в ту часть, где расположен корпус радара.

Самолет Мадрид-Париж

Самолет был вынужден вернуться в аэропорт из-за обширного повреждения носовой части. Пилот смог посадить воздушное судно, на борту которого находилось 180 пассажиров, никто не пострадал.

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