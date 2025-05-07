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Самолет президента Сербии Вучича сделал вынужденную посадку в Баку
Самолет президента Сербии Вучича сделал вынужденную посадку в Бакуnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54f04221-64bd-4e49-abd6-2fc209f71e47/conversions/a50c5609-372c-4b89-8b89-98453600454a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54f04221-64bd-4e49-abd6-2fc209f71e47/conversions/a50c5609-372c-4b89-8b89-98453600454a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54f04221-64bd-4e49-abd6-2fc209f71e47/conversions/a50c5609-372c-4b89-8b89-98453600454a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54f04221-64bd-4e49-abd6-2fc209f71e47/conversions/a50c5609-372c-4b89-8b89-98453600454a-xl-___webp_1920.webp 1920w
Самолет президента Сербии Александра Вучича, направлявшийся в Москву, совершил вынужденную посадку в Баку, сообщает РИА Новости со ссылкой на азербайджанское информагентство АПА.
Вучич направляется в российскую столицу для участия в параде, посвященном 80-летию Победы на Красной площади.
"Самолет президента Сербии Александра Вучича направлявшийся в Москву, был вынужден совершить посадку в Баку", - говорится в сообщении.