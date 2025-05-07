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Самолет президента Сербии Вучича сделал вынужденную посадку в Баку

Самолет президента Сербии Вучича сделал вынужденную посадку в Баку

Самолет президента Сербии Александра Вучича, направлявшийся в Москву, совершил вынужденную посадку в Баку, сообщает РИА Новости со ссылкой на азербайджанское информагентство АПА.

Вучич направляется в российскую столицу для участия в параде, посвященном 80-летию Победы на Красной площади.

"Самолет президента Сербии Александра Вучича направлявшийся в Москву, был вынужден совершить посадку в Баку", - говорится в сообщении.

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