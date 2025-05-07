Самолет президента Сербии Вучича сделал вынужденную посадку в Баку

Самолет президента Сербии Александра Вучича, направлявшийся в Москву, совершил вынужденную посадку в Баку, сообщает РИА Новости со ссылкой на азербайджанское информагентство АПА.

Вучич направляется в российскую столицу для участия в параде, посвященном 80-летию Победы на Красной площади.