Боливийские рыбаки нашли пропавшую в Амазонии Cessna с пятью пассажирам

Легкий самолет, ранее пропавший в боливийской Амазонии, обнаружен, все пять человек, находившиеся на борту, живы, сообщает издание Deber со ссылкой на главу центра по чрезвычайным ситуациям департамента Бени Уильяма Авало. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент страны Луис Арсе заявлял, что легкий самолет Cessna 172CP, на борту которого были пять человек, в том числе ребенок, пропал в боливийской Амазонии, правительство отдало приказ о проведении поисково-спасательной операции. Самолет пропал на пути между муниципалитетом Баурес и городом Тринидад в департаменте Бени, в самом сердце боливийской Амазонии.

"В пятницу центр по чрезвычайным ситуациям департамента Бени (COED) подтвердил, что были обнаружены пять человек самолета CP-1099 ( Cessna 172CP - ред.), пропавшего... по маршруту Баурес - Тринидад", - отмечает издание.

По данным Deber, глава центра по чрезвычайным ситуациям департамента Бени Уильям Авало подтвердил, что самолет обнаружила группа рыбаков. Рыбаки услышали крики о помощи возле моста Игнасио Муиба департамента Бени. Согласно изданию, пассажиров госпитализировали.