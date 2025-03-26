3.65 BYN
3.13 BYN
3.38 BYN
Самосвалы БелАЗ будут задействованы на перевозке золотоносной руды в Красноярском крае
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12025-03-26T05:31:31.000000Z00
Карьерные самосвалы БелАЗ задействуют на перевозке золотоносной руды в Красноярском крае.
Четырнадцать 90-тонных карьерных самосвалов и один тягач-буксировщик поставлены на Ведугинское месторождение, которое находится в числе лидеров по добыче драгоценного металла в районе Северо-Енисейского золотого пояса.
Белорусская техника планово включается в производственный процесс сразу после завершения пусконаладочных работ и обкатки. Об этом проинформировали на предприятии.