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Самосвалы БелАЗ будут задействованы на перевозке золотоносной руды в Красноярском крае

Карьерные самосвалы БелАЗ задействуют на перевозке золотоносной руды в Красноярском крае.

Четырнадцать 90-тонных карьерных самосвалов и один тягач-буксировщик поставлены на Ведугинское месторождение, которое находится в числе лидеров по добыче драгоценного металла в районе Северо-Енисейского золотого пояса.

Белорусская техника планово включается в производственный процесс сразу после завершения пусконаладочных работ и обкатки. Об этом проинформировали на предприятии.

БЕЛАЗ