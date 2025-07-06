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Самые востребованные кадры на Западе: как внучка коллаборациониста стала главой британской разведки
Когда-то крысиными тропами вывозили на Запад "полезных" нацистов, чьи руки по локоть были в крови. Теперь Запад по-напускному скорбит в даты о жертвах Холокоста, а потом приводит к власти внуков тех самых нацистов, которые убивали еврейское население.
Стало известно о скандальном назначении в Секретной разведывательной службе Великобритании (MI-6). Новая глава оказалась внучкой палача, который сколотил состояние на ограбленных и убитых жителях Черниговской области в годы Великой Отечественной войны. Какие тайны хранит семья главной британской разведчицы, в рубрике "Катюшин расчет".
О новой главе британской разведки Блейз Метревели известно мало: одно фото, любит греблю, училась в Кембридже, имеет награды и работала на оперативных должностях на Ближнем Востоке и в Европе. Все как полагается разведчику: он есть, а сведений о нем или о ней - нет.
Но есть одна вещь, которую ни Метревели, ни MI-6 не могут контролировать. Это семья, в шкафу которой не просто скелет, а скелеты сотен или тысяч убитых в годы Великой Отечественной. Архивы в Германии свидетельствуют о том, что женщина, которая с сентября будет отвечать за государственные тайны Британии, является внучкой печально известного нацистского коллаборациониста Константина Добровольского, который убивал ради Германии Адольфа Гитлера. Он же "агент № 30" по прозвищу "Мясник".
Дед босса британской разведки Добровольский сразу после начала войны выразил желание служить в Красной армии, однако планировал перейти на сторону врага при первой же возможности. Как с удовольствием отмечает британская Daily Mail, он "поклялся отомстить русским" за раскулачивание.
Архивы сохранили его карточку в нацистском досье и подпись с нацистским приветствием. Добровольский прошел путь от пособника до члена тайной полиции нацистов, которая казнила без суда и следствия захваченных в плен местных политических лидеров, партизан и евреев в ходе "операций по зачистке".
Фамилия Добровольского упоминается довольно часто и в немецких документах, и свидетельствах очевидцев. В конце 1941 года некий Иван Шило командовал расстрелами еврейского населения села Понорница Черниговской области и присваивал деньги и драгоценности убитых. Если бы это обнаружили немцы, Шило грозил бы расстрел. Добровольский прикрыл подчиненного и получил свою долю. В свидетельстве говорится и о вполне конкретном украшении - золотом кольце, снятом с тела убитой еврейки. Стало ли это кольцо семейной реликвией новой главы MI-6, история умалчивает. Однако немецкие архивы и допросы, которые публикует Daily Mail, говорят, что на карательных операциях Добровольский сколотил для семьи приличное состояние.
Однако российский историк Александр Дюков полагает, что новая глава MI-6 Блейз Метревели дважды внучка советских предателей-карателей. В 1944 году следы деда Добровольского теряются. По мере приближения советских войск, пользуясь положением у нацистов, он смог организовать вывоз своей жены Варвары с сыном (отцом Блейз Метревели).
Бабка новоиспеченной шпионки вышла замуж во второй раз уже в британском Йоркшире тоже за советского эмигранта Давида Метревели, бывшего красноармейца, который, по советским картотекам, в мае 1942 года пропал без вести или попал в плен под Харьковом. Однако уже в конце 1942-го материализовался на службе Третьего рейха в оккупированной Польше. Об этом говорится в справочнике МГБ о германских разведорганах.
Александр Дюков, историк, член научного совета Российского военно-исторического общества:
"Это человек, который недалеко от знаменитого концлагеря Освенцим (Аушвиц) работал в разведшколе, которая была создана для кавказских коллаборационистов. И сам Метревели был из Грузии. А мы знаем, что после Второй мировой войны британские спецслужбы подбирали всевозможных нацистских пособников для использования их в войне против Советского Союза, в холодной войне. По всей видимости, господин Метревели, бывший преподаватель в абверовской разведшколе, пришелся ко двору в Великобритании, ко двору в британских спецслужбах".
"И это объясняет и карьеру госпожи Метревели. Она не просто сотрудник британских спецслужб, а сотрудник потомственный", - отметил он.
Надо сказать, что семья Добровольских (а впоследствии Метревели) весьма удачно освоилась в Британии. Не бедно и вполне комфортно. Добровольский, конечно, обеспечил кровавым приданым свою супругу Варвару. Но и второй муж Метревели тоже был весьма полезен теперь уже на службе короны. Могли ли в британской разведке при назначении не знать биографию потенциального нового босса? Едва ли. В любой спецслужбе родственные связи всегда проверяются. Тем более когда человек выходец из другой страны, тем более когда корни уходят глубоко на Восток.
"То, что один из дедушек Метревели сотрудничал сначала с нацистскими, а потом, скорее всего, с британскими спецслужбами, это же не минус биографии, а огромный плюс. И это не единственный случай", - заметил Александр Дюков.
История бегства на Запад коллаборационистов и нацистов хорошо известна. Бежали крысиными тропами. Нужных прибрали на службу канадцы, британцы и американцы. Их использовали и в годы холодной войны как диверсантов или пропагандистов. Теперь в игру вступают следующие не менее полезные потомки, в чьих жилах вместе с кровью течет лютое русофобство и ненависть к своей исторической родине. Недаром представляя новую главу MI-6, британский премьер Кир Стармер отметил: "Это историческое назначение, когда работа британских разведывательных служб стала как никогда важной".