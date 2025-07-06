Самые востребованные кадры на Западе: как внучка коллаборациониста стала главой британской разведки

Когда-то крысиными тропами вывозили на Запад "полезных" нацистов, чьи руки по локоть были в крови. Теперь Запад по-напускному скорбит в даты о жертвах Холокоста, а потом приводит к власти внуков тех самых нацистов, которые убивали еврейское население.

Стало известно о скандальном назначении в Секретной разведывательной службе Великобритании (MI-6). Новая глава оказалась внучкой палача, который сколотил состояние на ограбленных и убитых жителях Черниговской области в годы Великой Отечественной войны. Какие тайны хранит семья главной британской разведчицы, в рубрике "Катюшин расчет".

О новой главе британской разведки Блейз Метревели известно мало: одно фото, любит греблю, училась в Кембридже, имеет награды и работала на оперативных должностях на Ближнем Востоке и в Европе. Все как полагается разведчику: он есть, а сведений о нем или о ней - нет.

Блейз Метревели news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8db15be-60c2-46f2-8135-d41c25307c86/conversions/436a3926-0c13-4a70-b61b-95b4bc18514e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8db15be-60c2-46f2-8135-d41c25307c86/conversions/436a3926-0c13-4a70-b61b-95b4bc18514e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8db15be-60c2-46f2-8135-d41c25307c86/conversions/436a3926-0c13-4a70-b61b-95b4bc18514e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8db15be-60c2-46f2-8135-d41c25307c86/conversions/436a3926-0c13-4a70-b61b-95b4bc18514e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Но есть одна вещь, которую ни Метревели, ни MI-6 не могут контролировать. Это семья, в шкафу которой не просто скелет, а скелеты сотен или тысяч убитых в годы Великой Отечественной. Архивы в Германии свидетельствуют о том, что женщина, которая с сентября будет отвечать за государственные тайны Британии, является внучкой печально известного нацистского коллаборациониста Константина Добровольского, который убивал ради Германии Адольфа Гитлера. Он же "агент № 30" по прозвищу "Мясник".

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Дед босса британской разведки Добровольский сразу после начала войны выразил желание служить в Красной армии, однако планировал перейти на сторону врага при первой же возможности. Как с удовольствием отмечает британская Daily Mail, он "поклялся отомстить русским" за раскулачивание.

Архивы сохранили его карточку в нацистском досье и подпись с нацистским приветствием. Добровольский прошел путь от пособника до члена тайной полиции нацистов, которая казнила без суда и следствия захваченных в плен местных политических лидеров, партизан и евреев в ходе "операций по зачистке".

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Фамилия Добровольского упоминается довольно часто и в немецких документах, и свидетельствах очевидцев. В конце 1941 года некий Иван Шило командовал расстрелами еврейского населения села Понорница Черниговской области и присваивал деньги и драгоценности убитых. Если бы это обнаружили немцы, Шило грозил бы расстрел. Добровольский прикрыл подчиненного и получил свою долю. В свидетельстве говорится и о вполне конкретном украшении - золотом кольце, снятом с тела убитой еврейки. Стало ли это кольцо семейной реликвией новой главы MI-6, история умалчивает. Однако немецкие архивы и допросы, которые публикует Daily Mail, говорят, что на карательных операциях Добровольский сколотил для семьи приличное состояние.

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Однако российский историк Александр Дюков полагает, что новая глава MI-6 Блейз Метревели дважды внучка советских предателей-карателей. В 1944 году следы деда Добровольского теряются. По мере приближения советских войск, пользуясь положением у нацистов, он смог организовать вывоз своей жены Варвары с сыном (отцом Блейз Метревели).

Бабка новоиспеченной шпионки вышла замуж во второй раз уже в британском Йоркшире тоже за советского эмигранта Давида Метревели, бывшего красноармейца, который, по советским картотекам, в мае 1942 года пропал без вести или попал в плен под Харьковом. Однако уже в конце 1942-го материализовался на службе Третьего рейха в оккупированной Польше. Об этом говорится в справочнике МГБ о германских разведорганах.

Александр Дюков, историк, член научного совета Российского военно-исторического общества:

"Это человек, который недалеко от знаменитого концлагеря Освенцим (Аушвиц) работал в разведшколе, которая была создана для кавказских коллаборационистов. И сам Метревели был из Грузии. А мы знаем, что после Второй мировой войны британские спецслужбы подбирали всевозможных нацистских пособников для использования их в войне против Советского Союза, в холодной войне. По всей видимости, господин Метревели, бывший преподаватель в абверовской разведшколе, пришелся ко двору в Великобритании, ко двору в британских спецслужбах".

"И это объясняет и карьеру госпожи Метревели. Она не просто сотрудник британских спецслужб, а сотрудник потомственный", - отметил он.

Александр Дюков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61769b88-42ac-4174-b4ec-8653afdd4749/conversions/103f2d51-b9ed-4831-ad66-1af23287cc96-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61769b88-42ac-4174-b4ec-8653afdd4749/conversions/103f2d51-b9ed-4831-ad66-1af23287cc96-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61769b88-42ac-4174-b4ec-8653afdd4749/conversions/103f2d51-b9ed-4831-ad66-1af23287cc96-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61769b88-42ac-4174-b4ec-8653afdd4749/conversions/103f2d51-b9ed-4831-ad66-1af23287cc96-xl-___webp_1920.webp 1920w

Надо сказать, что семья Добровольских (а впоследствии Метревели) весьма удачно освоилась в Британии. Не бедно и вполне комфортно. Добровольский, конечно, обеспечил кровавым приданым свою супругу Варвару. Но и второй муж Метревели тоже был весьма полезен теперь уже на службе короны. Могли ли в британской разведке при назначении не знать биографию потенциального нового босса? Едва ли. В любой спецслужбе родственные связи всегда проверяются. Тем более когда человек выходец из другой страны, тем более когда корни уходят глубоко на Восток.

"То, что один из дедушек Метревели сотрудничал сначала с нацистскими, а потом, скорее всего, с британскими спецслужбами, это же не минус биографии, а огромный плюс. И это не единственный случай", - заметил Александр Дюков.