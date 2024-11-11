Санта Клаус начал свое ежегодное кругосветное путешествие. В финской резиденции в Рованиеми его провожали и дети, и взрослые, приехавшие в гости к сказочному персонажу. Зимний волшебник запряг традиционные сани и положил в них большой мешок с дарами для детей. Всем собравшимся он пожелал счастливого Рождества на разных языках и отправился в дальний путь с важной миссией - раздать подарки и принести людям магию зимних праздников.