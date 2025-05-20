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Российские саперы обнаружили в освобожденном курском селе игрушку со взрывным устройством
Российские саперы обнаружили в освобожденном курском селе игрушку со взрывным устройствомnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df14ab5a-5da2-4bf0-90e7-51e033d9aa7c/conversions/6de9a270-e640-4280-b21d-e10d55991c70-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df14ab5a-5da2-4bf0-90e7-51e033d9aa7c/conversions/6de9a270-e640-4280-b21d-e10d55991c70-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df14ab5a-5da2-4bf0-90e7-51e033d9aa7c/conversions/6de9a270-e640-4280-b21d-e10d55991c70-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df14ab5a-5da2-4bf0-90e7-51e033d9aa7c/conversions/6de9a270-e640-4280-b21d-e10d55991c70-xl-___webp_1920.webp 1920w
Саперы 92-го саперного полка группировки войск "Север" обнаружили в одном из сел Курской области, освобожденных от Вооруженных сил Украины, плюшевую игрушку со взрывным устройством внутри, сообщил старший сапер с позывным "Славный". Об этом информирует ТАСС.
"Обнаружили плюшевую игрушку при заходе в дом. Был виден разрез со стороны головы. На всякий случай проверили эту игрушку. Там оказался [механизм] на разжим. То есть, когда ребенок будет играть, трясти ее, он разожмется, и произойдет взрыв", - сказал собеседник агентства.
Как уточнил сапер, масса взрывного устройства составляла всего 50 г. Тем не менее этого хватило бы для гибели или причинения тяжкого вреда здоровью как ребенка, так и взрослого.
Фото: Аргументы и факты