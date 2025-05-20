Российские саперы обнаружили в освобожденном курском селе игрушку со взрывным устройством

Саперы 92-го саперного полка группировки войск "Север" обнаружили в одном из сел Курской области, освобожденных от Вооруженных сил Украины, плюшевую игрушку со взрывным устройством внутри, сообщил старший сапер с позывным "Славный". Об этом информирует ТАСС.

"Обнаружили плюшевую игрушку при заходе в дом. Был виден разрез со стороны головы. На всякий случай проверили эту игрушку. Там оказался [механизм] на разжим. То есть, когда ребенок будет играть, трясти ее, он разожмется, и произойдет взрыв", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил сапер, масса взрывного устройства составляла всего 50 г. Тем не менее этого хватило бы для гибели или причинения тяжкого вреда здоровью как ребенка, так и взрослого.