Саудовская Аравия призвала США прекратить блокаду Ормузского пролива

Новые переговоры Ирана и США пройдут в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны Пакистана. Некоторые издания также называют дату - 16 апреля, четверг.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в прямом эфире телекомпании Fox News рассказал, от чего зависят перспективы дальнейших переговоров США и Ирана. И почему, по его словам, первый раунд провалился. Вэнс подчеркнул, что Иран должен проявить гибкость и принять ключевые требования, выполнение которых необходимо для заключения сделки.

Джей ди Вэнс, вице-президент США:

"Мы ясно обозначили, в каких вопросах готовы пойти навстречу, одновременно дали понять, где для нас принципиально важно. В частности, речь идет о вывозе ядерных материалов с территории Ирана. Интересно, что в ходе этих переговоров мы получили определенное представление о том, как иранская сторона ведет диалог. По сути, именно это стало причиной нашего отъезда из Пакистана. Мы пришли к выводу, что делегация, находившаяся на переговорах, не обладала достаточными полномочиями для заключения соглашения. Им пришлось возвращаться в Тегеран, чтобы получить одобрение предложенных условий либо от верховного лидера, либо от других ключевых фигур".

Тем временем Саудовская Аравия призвала США отказаться от попытки блокировать Ормузский пролив и сосредоточиться на переговорах с Ираном. Как пишет Wall Street Journal, в Эр-Рияде опасаются, что давление на Тегеран может привести к новой эскалации и перекрытию других ключевых морских путей.

Страны Персидского залива боятся сценария, при котором Иран вместе со своими союзниками получит возможность контролировать сразу 2 стратегических маршрута: Ормузский пролив и Баб-эль-Мандеб. Последний могут перекрыть хуситы, которые уже демонстрировали такие возможности на фоне войны в Газе.