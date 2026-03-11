3.73 BYN
СБ ООН осудил удары Ирана, но воздержался от критики США и Израиля
Автор:Редакция news.by
Совбез ООН принял резолюцию с осуждением атак Ирана на арабские страны, при этом в документе атаки Вашингтона и Тель-Авива не упоминаются и не критикуются.
Резолюцию подготовил Бахрейн при поддержке стран Персидского залива. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза. Москва и Пекин воздержались от голосования.
На встрече с критикой выступил постпред России. Он отметил, что нельзя игнорировать действия США и Израиля, ведь их Иран не провоцировал. По его словам, принятая резолюция не способна привести к достижению мира в регионе Ближнего Востока, она лишь усугубит разногласия между ключевыми игроками.