Сбой в аэропортах Британии. Крупнейшие воздушные гавани страны оказались парализованы

Масштабный сбой в сфере воздушных перевозок в Соединенном Королевстве. Было отменено, отложено или перенаправлено более 6 тысяч авиарейсов.



Закрытыми оказались крупнейшие воздушные гавани страны: Хитроу, Гатвик, аэропорт Эдинбурга.



Власти сообщают о технической проблеме, не уточняя, какой именно. По самым осторожным подсчетам, этот сбой затронул полмиллиона пассажиров.