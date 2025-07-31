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Сбой в аэропортах Британии. Крупнейшие воздушные гавани страны оказались парализованы
Автор:Редакция news.by
Масштабный сбой в сфере воздушных перевозок в Соединенном Королевстве. Было отменено, отложено или перенаправлено более 6 тысяч авиарейсов.
Закрытыми оказались крупнейшие воздушные гавани страны: Хитроу, Гатвик, аэропорт Эдинбурга.
Власти сообщают о технической проблеме, не уточняя, какой именно. По самым осторожным подсчетам, этот сбой затронул полмиллиона пассажиров.