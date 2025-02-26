"Фабрика сексуального насилия" и поставки юных девушек для западных элит. Дело финансиста Джеффри Эпштейна вновь всплыло на поверхность.

В США рассекретили и опубликовали документы по делу американского миллиардера. Среди них - бортовые журналы, книга контактов, список массажисток и другое. По данным СМИ, в файлах содержится информация о сексуальной эксплуатации более 250 несовершеннолетних девочек в домах Эпштейна в Нью-Йорке и Флориде.

Генпрокурор США Пэм Бонди отметила, что ФБР предоставило не все документы, а только около 200 страниц. Она потребовала, чтобы все материалы, которые касаются расследования дела Эпштейна о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, были предоставлены ей сегодня.

Напомним, Эпштейн, обвиненный в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, был задержан в 2019 году, но вскоре покончил с собой в тюремной камере, не дождавшись суда. Его подруга, британская светская львица Гислен Максвелл в 2022 году была приговорена к 20 годам лишения свободы за пособничество.