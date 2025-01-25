Сенат США одобрил кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны страны

Сенат США утвердил Пита Хегсета на пост министра обороны. Кандидатура была одобрена с минимальным перевесом, поскольку не все республиканцы, составляющие большинство в Сенате, поддержали назначение Хегсета на один из важнейших постов в американской администрации.

Пит Хегсет - ветеран армии США, служил в Ираке и Афганистане. Безуспешно баллотировался в Сенат от штата Миннесота в 2012 году, затем стал ведущим на телеканале Fox News. Новый глава Пентагона считает, что США следует вести с другими странами переговоры по контролю над вооружениями, а если это окажется невозможным, то работать над модернизацией ядерного арсенала.