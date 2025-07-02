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Сенат США одобрил самый противоречивый закон Трампа
Автор:Редакция news.by
Сенат США одобрил так называемый "Большой прекрасный билль" - самый противоречивый закон Трампа.
Документ снижает или отменяет часть налогов, но в основном для миллионеров. Зато билль усложняет получение социальных выплат - пострадают те, кто обращается за пособиями.
Подсчитано, что доходы бюджета сократятся на 5 трлн долларов. На эту сумму наверняка увеличится нацдолг страны, который сейчас уже превысил 37 трлн.
Против закона выступил Илон Маск, который считает что это принесет магнатам миллиарды, но отрицательно скажется на конкурентоспособности Америки.