Сенат США одобрил самый противоречивый закон Трампа

Сенат США одобрил так называемый "Большой прекрасный билль" - самый противоречивый закон Трампа.

Документ снижает или отменяет часть налогов, но в основном для миллионеров. Зато билль усложняет получение социальных выплат - пострадают те, кто обращается за пособиями.

Подсчитано, что доходы бюджета сократятся на 5 трлн долларов. На эту сумму наверняка увеличится нацдолг страны, который сейчас уже превысил 37 трлн.