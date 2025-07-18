Сенат США одобрил законопроект об аннулировании расходов на USAID и два СМИ

Расправа над USAID продолжается. Сенат США одобрил законопроект Трампа об аннулировании расходов на работу глобального спрута "мягкой силы", а также сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS.

Эти траты уже были заложены в американском бюджете, поэтому Белому дому потребовалась поддержка Сената и Палаты представителей для их отмены. Если проект получит окончательное одобрение в нижней палате конгресса, то отправится Трампу на подписание. После чего в федеральный бюджет США вернутся 9 млрд долларов.