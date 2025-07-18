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Сенат США одобрил законопроект об аннулировании расходов на USAID и два СМИ
Автор:Редакция news.by
Расправа над USAID продолжается. Сенат США одобрил законопроект Трампа об аннулировании расходов на работу глобального спрута "мягкой силы", а также сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS.
Эти траты уже были заложены в американском бюджете, поэтому Белому дому потребовалась поддержка Сената и Палаты представителей для их отмены. Если проект получит окончательное одобрение в нижней палате конгресса, то отправится Трампу на подписание. После чего в федеральный бюджет США вернутся 9 млрд долларов.
Напомним, ранее госсекретарь США объявил о прекращении работы USAID. Закрытие ведомства Рубио назвал завершением "эры правительственной неэффективности, одобренной официально".