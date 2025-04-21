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Сенат США поддержал 500-процентные пошлины для стран, закупающих нефть и газ из России
Сенат США поддержал законопроект о пошлинах в 500 % для стран, закупающих нефть и газ из России. Это произойдет, если Владимир Путин не вступит в серьезные переговоры по Украине. Об этом заявил республиканец Линдси Грэм.
Сенатор назвал меры "сокрушительными" для российской экономики. Он выразил уверенность, что если в ближайшее время не будет достигнуто мирное соглашение, сенат "примет решительные меры, чтобы нанести сильный удар по России".