Сенсация от МВФ: Китай окончательно обогнал США

В этой связи у конфликта в Заливе появляется новое измерение: война с Ираном имеет целью лишить Китай ощутимой части энергоресурсов. Примечательно также, что экономический рост Индии делает эту страну одним из ведущих глобальных игроков: индийский ВВП по паритету покупательной способности больше, чем ВВП Германии, Франции и Соединенного Королевства. ВВП России продолжает увеличивать свой разрыв с ведущими экономиками ЕС - Германию удалось обойти на целых 15 %.

И, наконец, нельзя не отметить стремительное движение в лидеры Турции: эта страна обходит по паритету покупательной способности Италию, а это одна из крупнейших экономик Европы. Расчет ВВП по паритету покупательной способности представляет собой гораздо более корректный способ сравнения уровня развития различных стран: в этом случае делается поправка на диспаритет национальных цен и прочие искажения.