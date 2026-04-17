Сенсация от МВФ: Китай окончательно обогнал США
Международный валютный фонд опубликовал поистине сенсационные данные относительно экономического развития стран планеты. МВФ сравнил валовой внутренний продукт государств по паритету покупательной способности. Оказалось, Китай обогнал Соединенные Штаты окончательно: опережение составляет уже 35 %.
В этой связи у конфликта в Заливе появляется новое измерение: война с Ираном имеет целью лишить Китай ощутимой части энергоресурсов. Примечательно также, что экономический рост Индии делает эту страну одним из ведущих глобальных игроков: индийский ВВП по паритету покупательной способности больше, чем ВВП Германии, Франции и Соединенного Королевства. ВВП России продолжает увеличивать свой разрыв с ведущими экономиками ЕС - Германию удалось обойти на целых 15 %.
И, наконец, нельзя не отметить стремительное движение в лидеры Турции: эта страна обходит по паритету покупательной способности Италию, а это одна из крупнейших экономик Европы. Расчет ВВП по паритету покупательной способности представляет собой гораздо более корректный способ сравнения уровня развития различных стран: в этом случае делается поправка на диспаритет национальных цен и прочие искажения.