Сербия готова вступить в ЕС без права вето и поста еврокомиссара
Сербия готова отказаться от права вето и портфеля еврокомиссара ради вступления в состав Евросоюза. Об этом заявила спикер Народной скупщины (однопалатного парламента) республики Ана Брнабич в ходе конференции по безопасности Globsec Forum в Праге.
"Мы вступаем в ЕС не для того, чтобы создавать проблемы и препятствия. Нам не нужно право вето, нам не нужен комиссар. Более того, мы надеемся, что после вступления в ЕС число комиссаров сократится, что позволит повысить эффективность европейской администрации. Это необходимо для наших граждан. Это необходимо для наших компаний. И мы верим, что сделаем Европу сильнее в политическом, экономическом и стратегическом плане", - подчеркнула Брнабич.
Статус кандидата на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Белград, чтобы заставить его согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.