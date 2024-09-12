3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сербия может вступить в БРИКС
Белград рассматривает присоединение к БРИКС в качестве реальной альтернативы вступлению в Евросоюз. Об этом заявил вице-премьер Сербии.
Александр Вулин отметил, что его страна обязательно будет представлена на саммите организации в Казани. Политик также напомнил, что вступление в БРИКС привлекательно для многих стран, приведя в пример ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию. Вулин подчеркнул, что такая позиция аналогична и для Сербии.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов