Сербия может вступить в БРИКС

Белград рассматривает присоединение к БРИКС в качестве реальной альтернативы вступлению в Евросоюз. Об этом заявил вице-премьер Сербии.

Александр Вулин отметил, что его страна обязательно будет представлена на саммите организации в Казани. Политик также напомнил, что вступление в БРИКС привлекательно для многих стран, приведя в пример ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию. Вулин подчеркнул, что такая позиция аналогична и для Сербии.