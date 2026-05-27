Белград и сербы нам очень близки по ментальности. Однако ситуация в Сербии начинает расшатываться, и, похоже, никто даже не скрывает внешнего влияния. Куда идет Белград и как эксперты оценивают происходящее?

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

"Объективно оценивая ситуацию, протесты в Сербии действительно связаны с внутренними социально-экономическими проблемами, которые есть в любой стране. При этом нельзя исключать внешнее влияние, которое эти проблемы подогревает. Сербия - важная страна для Европейского союза и других внешних игроков".

По словам эксперта, власть президента Александра Вучича не находится в критическом положении. Он по-прежнему контролирует ситуацию и умело балансирует между четырьмя центрами силы: Европейским союзом, Соединенными Штатами, Китаем и Россией, находя с каждым из них точки соприкосновения.

Внутри страны наблюдается заметная усталость от нынешней политической власти - прежде всего среди молодежи. Именно поэтому молодые люди активно выходят на протесты. Выступления начались еще в 2024 году и продолжаются сейчас - как раз после того, как Вучич объявил о проведении досрочных выборов и заявил о готовности подать в отставку.

Главные претензии протестующих - не отказ от России, а усталость от долгого пребывания Вучича у власти, коррупция, недостаточное решение внутренних проблем и монополия власти. Молодежь хочет большего участия в управлении страной.

"Антироссийская риторика, которую пытаются разогнать извне, не поддерживается на уровне населения, в том числе среди молодежи", - подчеркнул Никита Беленченко.

Европа же от этих протестов хочет одного - полного отказа Сербии от сотрудничества с Россией. Брюссель шантажирует Белград замороженной финансовой помощью в полтора миллиарда евро и перспективами вступления в ЕС. Главное требование - поддержка антироссийских санкций и превращение Сербии в дополнительный антироссийский фронт на Балканах.

Однако историческая память сербов остается очень сильной. После бомбардировок Югославии НАТО в 90-е годы в Белграде до сих пор специально не реставрируют некоторые разрушенные здания, чтобы следующие поколения помнили, что сделали американцы. Эта память делает перетягивание Сербии на сторону Запада крайне сложной задачей.

Эксперт выделяет три возможных сценария. Наиболее вероятный - власть сумеет снизить протестную активность и сохранить влияние, выдвинув нового сильного кандидата. Второй - усиление позиций оппозиции. Третий, наименее вероятный, - вспышка новой революции и хаос в стране.

Слабые места Сербии - Косово и Республика Сербская, однако Белград твердо стоит на позиции независимости. Страна не собирается отказываться ни от пророссийской линии, ни от исторической памяти о трагедии 90-х годов.