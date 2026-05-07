Сербский политик объяснил причины отказа ЕС праздновать 9 Мая
Автор:Редакция news.by
Европейский союз бойкотирует празднование 9 Мая в Москве, поскольку для большинства его членов этот день является датой поражения. Такое мнение выразил бывший вице-премьер, председатель сербского "Движения социалистов" Александр Вулин.
Политик считает эту позицию вполне закономерной, ведь это связано с историческим прошлым европейских государств, чьи военные подразделения были разгромлены Красной армией. И потому, по его мнению, проигравшие стороны крайне не желают чествовать победителей и напоминать миру о своем участии в войне на стороне агрессора.
Александр Вулин подчеркнул, что место Сербии среди победителей, которые отмечают 9 мая как День победы над нацизмом, а не День Европы.