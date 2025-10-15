Серьезный виток эскалации: Трамп может передать Киеву ракеты Tomahawk

Очередные воинственные заявления Трампа. Американский лидер заявил, что Зеленский на встрече в пятницу намерен просить его о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk. Он отметил, что Штаты располагают большим запасом этих ракет, но не уточнил, будет ли принято решение о поставках.



При этом Трамп подчеркнул, что разочарован темпом украинского урегулирования, но считает "очень хорошими" отношения с российским Президентом Владимиром Путиным. В Кремле уже предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.