Сергеенко на встрече с Пушилиным: Чужой беды не бывает

О точках взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью ДНР 19 сентября говорили и в Палате представителей

Как подчеркнул во время встречи с Денисом Пушилиным председатель нижней палаты парламента Игорь Сергеенко, сегодня на территории ДНР делают все, чтобы люди жили спокойно в условиях этой агрессии и, насколько это возможно, чувствовали себя в безопасности.