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Сергеенко на встрече с Пушилиным: Чужой беды не бывает

О точках взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью  ДНР 19 сентября говорили и в Палате представителей

Как подчеркнул во время встречи с Денисом Пушилиным председатель нижней палаты парламента Игорь Сергеенко, сегодня на территории ДНР делают все, чтобы люди жили спокойно в условиях этой агрессии и, насколько это возможно, чувствовали себя в безопасности.

Беларусь в свою очередь оказывает активную поддержку Донецкой Народной Республике. Это и доставка продуктов, лекарства, медицинского оборудования - то, что сегодня необходимо для нормальной жизни людей в регионе. Ведь чужой беды не бывает, отметил Игорь Сергеенко.

ДНРИгорь Сергеенко

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