Сергей Шойгу заявил, что ядерный зонтик РФ по обновленной доктрине распространяется на страны ОДКБ

Ядерный зонтик России по обновленной ядерной доктрине распространяется в первую очередь на страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Это отметил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу после заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Во-первых, хочу сказать, что и в старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников. Это было ясно, четко обозначено. Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет в первую очередь о странах ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси", - сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза РФ напомнил, что теперь доктринально прописаны и критерии применения ядерного оружия, когда на Республику Беларусь осуществляется агрессия обычными вооружениями и когда возникает угроза самого существования Беларуси.

Шойгу также отметил, что обновленная ядерная доктрина России понятная и прозрачная, странам Запада стоит внимательно ее почитать. "Вообще сама по себе доктрина ясная, понятная, прозрачная. Мы там, по-моему, все ясно и понятно изложили. Поэтому коллегам, особенно западным коллегам, просьба и предложение спокойно, внимательно почитать, не кусками выдергивать и не выдумывать чего-то лишнего. Там все ясно и четко прописано", - сказал он.

19 ноября Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Согласно документу, агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будет считаться их совместным нападением на Россию.