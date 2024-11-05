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Сергей Шойгу заявил, что ядерный зонтик РФ по обновленной доктрине распространяется на страны ОДКБ

Сергей Шойгу заявил, что ядерный зонтик РФ по обновленной доктрине распространяется на страны ОДКБ

Ядерный зонтик России по обновленной ядерной доктрине распространяется в первую очередь на страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Это отметил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу после заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Во-первых, хочу сказать, что и в старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников. Это было ясно, четко обозначено. Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет в первую очередь о странах ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси", - сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза РФ напомнил, что теперь доктринально прописаны и критерии применения ядерного оружия, когда на Республику Беларусь осуществляется агрессия обычными вооружениями и когда возникает угроза самого существования Беларуси.

Шойгу также отметил, что обновленная ядерная доктрина России понятная и прозрачная, странам Запада стоит внимательно ее почитать. "Вообще сама по себе доктрина ясная, понятная, прозрачная. Мы там, по-моему, все ясно и понятно изложили. Поэтому коллегам, особенно западным коллегам, просьба и предложение спокойно, внимательно почитать, не кусками выдергивать и не выдумывать чего-то лишнего. Там все ясно и четко прописано", - сказал он.

19 ноября Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Согласно документу, агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будет считаться их совместным нападением на Россию.

Фото: ТАСС

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