Серия мощных землетрясений прошла у берегов Камчатки

Местные жители сообщили, что в домах тряслись стены, падала мебель, раскачивались люстры, а на улицах даже качались столбы. В магазинах товары оказались на полу, перевернуло столики.

В МЧС объявили угрозу цунами для нескольких населенных пунктов, однако вскоре ее отменили. Людей все равно просят держаться пока подальше от воды. Спасатели обследуют здания, в первую очередь социальные объекты, серьезных разрушений не обнаружено. Информация о пострадавших также не поступала. Местные власти предупреждают: землетрясения до сих пор сопровождают афтершоки, поэтому возможны повторные толчки.