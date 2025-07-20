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Серия мощных землетрясений прошла у берегов Камчатки
Автор:Редакция news.by
У берегов Камчатки произошла серия землетрясений. Магнитуда наиболее мощных достигала 6,7 и 7,2.
Местные жители сообщили, что в домах тряслись стены, падала мебель, раскачивались люстры, а на улицах даже качались столбы. В магазинах товары оказались на полу, перевернуло столики.
В МЧС объявили угрозу цунами для нескольких населенных пунктов, однако вскоре ее отменили. Людей все равно просят держаться пока подальше от воды. Спасатели обследуют здания, в первую очередь социальные объекты, серьезных разрушений не обнаружено. Информация о пострадавших также не поступала. Местные власти предупреждают: землетрясения до сих пор сопровождают афтершоки, поэтому возможны повторные толчки.
Фото РИА Новости