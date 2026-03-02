Серия землетрясений сотрясла район секретной базы в Неваде

Серия загадочных землетрясений произошла в районе Невады недалеко от сверхсекретной военной базы, известной как "Зона 52". Там десятилетиями проводились ядерные испытания.

Геологическая служба США зафиксировала 16 толчков магнитудой свыше 2,5 за последние сутки и более 100 в течение прошлой недели силой от 1 до 3. Все они наблюдались в радиусе 50 миль от полигона.