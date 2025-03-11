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Сеть Х подверглась кибератаке. Маск заявил о наличии украинских IP-адресов

Соцсеть Х 10 марта подверглась массированной кибератаке. Атаку успешно отразили, но след остался.

В течение нескольких часов бывший "Твиттер" был недоступен для пользователей. Настолько масштабной и вызывающей хакерской операции против интернет-гигантов не было еще никогда. Ее уже прокомментировал сам Маск. Он обвинил в организации Украину: "Произошла массированная кибератака, направленная на уничтожение платформы Х. IP-адреса нападающих происходили из украинского интернет-пространства".

Илон Маск в последнее время активно высказывается по самым болезненным и чувствительным вопросам международной политики, особенно достается от него Зеленскому, которого Маск называет диктатором и рекомендует ему как можно скорее покинуть пост.

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