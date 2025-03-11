Сеть Х подверглась кибератаке. Маск заявил о наличии украинских IP-адресов

В течение нескольких часов бывший "Твиттер" был недоступен для пользователей. Настолько масштабной и вызывающей хакерской операции против интернет-гигантов не было еще никогда. Ее уже прокомментировал сам Маск. Он обвинил в организации Украину: "Произошла массированная кибератака, направленная на уничтожение платформы Х. IP-адреса нападающих происходили из украинского интернет-пространства".