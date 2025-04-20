Сеул не станет вводить против США ответные пошлины из-за чувства долга

Южная Корея отказалась от ответных мер на американские пошлины из-за чувства долга перед Соединенными Штатами. С таким утверждением выступил исполняющий обязанности президента страны.

Против Сеула Трамп ввел 50-процентные тарифы при том, что между США и Южной Кореей действует соглашение о свободной торговле. Лидер восточноазиатского государства заявил, что своим благополучием они обязаны Штатам. Сейчас по этой причине республика готова стать экономическим придатком Вашингтона.