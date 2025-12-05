3.76 BYN
Сейм Латвии утвердил госбюджет на 2026 год
Автор:Редакция news.by
После двухдневных дебатов Сейм Латвии все-таки смог утвердить государственный бюджет на 2026 год.
Ничего хорошего жителям страны он не обещает. Впервые расходы на оборону составят 4,9 % ВВП (это более 2 млрд евро). Бюджет Латвии остается дефицитным - 3,3 % ВВП, а госдолг превысит отметку в 51 % ВВП.
Кроме того парламентарии приняли полсотни сопровождающих законопроектов. Они предусматривают реформу пенсий, повышение акцизов: подорожание алкоголя, табака и сладких напитков. В январе вырастет налог на книги и прессу на русском языке. Также сократится помощь украинским беженцам. Эти меры призваны компенсировать дефицит бюджета и рост госдолга для возможности увеличения трат на армию.