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Сейм Литвы одобрил поправки о национальных санкциях против Беларуси и России
Автор:Редакция news.by
Литва продолжает уничтожать свою экономику. Сейм страны одобрил поправки о национальных санкциях против Беларуси и России.
По данным местных СМИ, за проголосовали 102 человека, 1 воздержался. Отмечается, что поправки предусматривают возможность составлять санкционные списки лиц и компаний, замораживать их активы или применять секторальные ограничения.
Ранее глава литовского МИД заявил, что национальные санкции необходимо ввести в случае, если ограничения, введенные на уровне ЕС, будут полностью или частично отменены.
Фото РИА Новости