Сейм Литвы одобрил поправки о национальных санкциях против Беларуси и России

Литва продолжает уничтожать свою экономику. Сейм страны одобрил поправки о национальных санкциях против Беларуси и России.

По данным местных СМИ, за проголосовали 102 человека, 1 воздержался. Отмечается, что поправки предусматривают возможность составлять санкционные списки лиц и компаний, замораживать их активы или применять секторальные ограничения.

Ранее глава литовского МИД заявил, что национальные санкции необходимо ввести в случае, если ограничения, введенные на уровне ЕС, будут полностью или частично отменены.