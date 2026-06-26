Польша неспешно, но последовательно подступается к тому, чтобы потребовать у Германии полномасштабных репараций за потери, понесенные в годы Второй мировой войны.

Сейм принял резолюцию, в которой потребовал у ФРГ компенсации для поляков-заключенных концлагерей, а также для их семей.

Немцам напомнили, что 35 лет назад между двумя странами был подписан Договор о добрососедстве, который предполагает, что жертв нацизма вознаградят за страдания.

Однако Германия взятые на себя обязательства не выполнила, поэтому сделать это необходимо теперь, срочно и в полном объеме.

Нынешняя резолюция - явно шаг к тому, чтобы потребовать у Берлина триллионных репараций. С этой идеей польское руководство носилось до прихода к власти Дональда Туска и проевропейских либералов.