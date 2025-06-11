Сейм Польши выразил вотум доверия кабинету министров

Как следует из итогов голосования, которое транслировалось на сайте сейма, за вотум доверия проголосовали 243 депутата. Против выступили 210. Никто не воздержался.

О проведении голосования по вотуму доверия сейм попросил сам премьер Туск после поражения кандидата правящей коалиции Рафала Тшасковского на президентских выборах. По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89 % голосов избирателей, а Тшасковский получил 49,11 %.