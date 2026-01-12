Шанс для электроники будущего - у самособирающегося белка бактерий найдены свойства полупроводника

Биосовместимый материал, работающий от ультрафиолетового света, может заменить кремний в имплантах и зеленых датчиках news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25fbaab8-60be-41f1-a7ca-a9c47e5f330f/conversions/8db6c9ff-bbc5-4f69-9de7-105e0f01f479-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25fbaab8-60be-41f1-a7ca-a9c47e5f330f/conversions/8db6c9ff-bbc5-4f69-9de7-105e0f01f479-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25fbaab8-60be-41f1-a7ca-a9c47e5f330f/conversions/8db6c9ff-bbc5-4f69-9de7-105e0f01f479-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25fbaab8-60be-41f1-a7ca-a9c47e5f330f/conversions/8db6c9ff-bbc5-4f69-9de7-105e0f01f479-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ученые Института нанонауки и технологий в индийском Мохали обнаружили у самособирающегося белка бактерий свойства полупроводника, что может использоваться для производства электроники будущего. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на IANS.

Природный материал под воздействием ультрафиолетового света генерирует электрический ток без дополнительных химикатов или сложного производства. Открытие сделано на основе изучения белков, которые естественным образом формируют тонкие и прочные пленки. При попадании УФ-света на белок по его поверхности начинают бегать крошечные электрические заряды.

"Это происходит потому, что белки содержат тирозин - природную аминокислоту, способную высвобождать электроны при возбуждении светом. Когда эти электроны и протоны движутся, белковый слой производит электрический сигнал - подобно тому, как работает миниатюрная солнечная батарея. Этот светоуправляемый эффект обусловлен внутренней упорядоченностью белка и не требует никаких синтетических добавок или высокотемпературного производства", - пояснила команда ученых под руководством доктора Шармистхи Синхи.

Благодаря гибкости и биосовместимости белок может стать основой для нового класса устройств. Перспективные области применения - носимые медицинские датчики, имплантируемые сенсоры, безопасные для кожи пластыри с УФ-детекторами и одноразовые экологические мониторы для контроля за загрязнениями, которые разлагаются без вреда для природы.