Шанс на мир? Переговоры между Россией и Украиной стартуют 16 мая

Представители России 15 мая с самого утра ожидали украинскую делегацию. И по завершении трехчасовых переговоров с Эрдоганом Зеленский все же объявил, что направляет делегацию в Стамбул. Он подчеркнул, что украинская сторона в Турции проведет встречу с американской, турецкой и обязательно с российской. Возглавляет украинскую делегацию министр обороны Умеров.