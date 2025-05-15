3.73 BYN
3.01 BYN
3.37 BYN
Шанс на мир? Переговоры между Россией и Украиной стартуют 16 мая
Шанс на мир? Или все-таки дежавю? Стамбул предпринимает попытку номер 2.
Представители России 15 мая с самого утра ожидали украинскую делегацию. И по завершении трехчасовых переговоров с Эрдоганом Зеленский все же объявил, что направляет делегацию в Стамбул. Он подчеркнул, что украинская сторона в Турции проведет встречу с американской, турецкой и обязательно с российской. Возглавляет украинскую делегацию министр обороны Умеров.
Дональд Трамп не полетел в Стамбул. СМИ распространили его слова о том, что он не разочарован уровнем российской делегации на переговорах, которую возглавляет помощник президента России Мединский. Он уже обозначил ставки: "Цель - не временное затишье, а долгосрочый мир с устранением базовых первопричин всего конфликта".