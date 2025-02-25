Шавкат Мирзиёев учредил памятную медаль в честь 80-летия Победы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом учредил памятную юбилейную медаль в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщается в тексте документа, опубликованном 25 февраля 2025 года на сайте главы государства, пишет РИА Новости.

"В связи с проведением 9 Мая 2025 года Дня памяти и почестей, а также празднованием 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне: учредить памятную юбилейную медаль в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне", - говорится в тексте документа.

В соответствии с указом, памятной медалью награждаются граждане республики - участники Второй мировой войны и приравненные к ним лица, награжденные советскими орденами и медалями, полученными за боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны, а также ветераны трудового фронта в годы войны.

Ранее Мирзиёев своим указом установил единовременное денежное вознаграждение ветеранам и инвалидам Второй мировой войны в размере 10 тыс. долларов в связи с 80-летием Победы.

В Узбекистане с 1999 года 9 Мая отмечают как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают около 100 участников войны и около 5 тыс. работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 млн жителей Узбекистана, из них более 540 тыс. погибли, почти 160 тыс. пропали без вести.