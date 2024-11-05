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Шок от происходящего! Разрушительный ураган обрушился на ЮАР

Разрушительный ураган обрушился на ЮАР.

От удара стихии пострадал 150-тысячный город Рандфонтейн. Там порывы ветра срывали крыши домов, рекламные щиты и даже выбивали окна.

Мощные потоки воды превратили улицы в бурлящие реки. Местные жители в шоке от происходящего.

Это первый подобного рода катаклизм за 130-летнюю историю города.

Фото: pixabay

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