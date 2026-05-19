Шокирующие факты хищения оружия в Украине вскрыли власти США: задержан украинский чиновник

Власти США раскрыли шокирующий факт о хищении американского оружия в Украине. В настоящее время идет расследование как минимум 56 случаев коррупции.



Об этом говорится в новом докладе, подготовленном генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента и фактически ликвидированного американского Агентства по международному развитию. Уточняется, что работа по делу ведется совместно с главным антикоррупционным органом Украины - НАБУ.