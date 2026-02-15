Шокирующий вывод: экономика Германии за 5 лет потеряла почти триллион евро

За 5 лет почти триллион евро потеряла Германия из за недальновидности властей. Шокирующий вывод Института экономики ФРГ. С 2020 года совокупные потери реального ВВП страны - 940 миллиардов евро. В пересчете на одного занятого в немецкой экономике это означает сокращение добавленной стоимости более чем на 20 тысяч евро.



Среди причин - коронавирусная пандемия, события вокруг конфликта в Украине и противостояние с новой администрацией в Вашингтоне.



Покинул немцев и финансовый оптимизм - согласно свежему опросу, более 20 % жителей заявляют о значительном ухудшении своего положения. А исследование TeamBank и вовсе фиксирует индекс финансовой уверенности на уровне 8 пунктов из 100. Для сравнения: в 2019-м был 31.



Похожая ситуация и в Австрии. И это явно еще не предел. Бывший глава Евроцентробанка Марио Драги предупредил о резком ухудшении экономической ситуации и риске системного кризиса.