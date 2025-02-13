Шольц призвал наказать виновного в наезде на толпу в Мюнхене

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что совершивший наезд на людей в Мюнхене гражданин Афганистана должен понести наказание и покинуть страну, пишет РИА Новости.

Ранее во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан, при этом, по предварительным оценкам, 28 человек пострадали в результате инцидента.

Позднее стало известно, что задержанный - 24-летний гражданин Афганистана, который, по данным журнала Spiegel, жил в Германии с декабря 2016 года, несмотря на то, что ему было отказано в предоставлении убежища.

"Этот преступник не может рассчитывать на снисхождение. Он должен понести наказание, и он должен покинуть страну", - приводит слова канцлера издание Focus.

Канцлер добавил, что, если речь идет о теракте, то необходимо последовательно задействовать все имеющиеся судебные механизмы против тех, кто за ним стоит.