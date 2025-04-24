Шойгу: Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии Запада

В России внимательно следят за военными приготовлениями европейских стран. Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии Запада, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

"В ноябре 2024 года в Основы государственной политики России в области ядерного сдерживания были внесены соответствующие изменения. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Республики Беларусь, в том числе с использованием обычного оружия", - напомнил Сергей Шойгу.