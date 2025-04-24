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Шойгу: Спецслужбы России выявили и задержали 45 человек, причастных к совершению теракта в "Крокусе"
Спецслужбы России выявили и задержали 45 человек, причастных к совершению теракта в "Крокус Сити Холле" . Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.
"Военная разведка Украины также активно задействует членов международных террористических организаций, в том числе из числа мигрантов. Им оказывается всесторонняя помощь в оснащении и подготовке таких резонансных атак, как нападение на "Крокус Сити Холл" в марте 2024 года. Российскими спецслужбами выявлено и задержано 45 лиц, причастных к совершению этого теракта". - сказал Сергей Шойгу.
По словам секретаря Совбеза, "сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций, стремящихся к созданию законспирированных ячеек и банд подполья на территории России, прежде всего на Северном Кавказе". Кроме того, "по-прежнему высоки риски использования западными странами террористических формирований для сдерживания РФ в регионах ее геополитических интересов, в первую очередь в Центральной и Южной Азии, Закавказье, Приднестровье, на Ближнем Востоке и Африканском континенте".
Вместе с этим Сергей Шойгу отметил, что органы правопорядка демонстрируют профессионализм и высокую эффективность в противодействии террористам. Он подчеркнул, что благодаря их скоординированным действиям в 2024 году на стадии подготовки предотвращено более 200 терактов, 14 из которых готовились в учебных заведениях и местах массового пребывания людей.
Также секретарь Совбеза сообщил, что за участие в террористической деятельности в прошлом году задержано более 1,8 тыс. человек, а 42 члена бандгрупп нейтрализованы при оказании вооруженного сопротивления. "В сети Интернет удалено свыше 120 тыс. материалов террористического содержания. Заблокированы счета и финансовые операции лиц, причастных к финансированию терроризма, в том числе украинских вооруженных формирований, на общую сумму более 230 млн рублей", - добавил Сергей Шойгу.