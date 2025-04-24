Шойгу: Спецслужбы России выявили и задержали 45 человек, причастных к совершению теракта в "Крокусе"

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3530f927-a269-434c-9627-94a930e8248d/conversions/ede5b6e2-6d23-422d-9ab3-dbcbfa574327-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3530f927-a269-434c-9627-94a930e8248d/conversions/ede5b6e2-6d23-422d-9ab3-dbcbfa574327-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3530f927-a269-434c-9627-94a930e8248d/conversions/ede5b6e2-6d23-422d-9ab3-dbcbfa574327-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3530f927-a269-434c-9627-94a930e8248d/conversions/ede5b6e2-6d23-422d-9ab3-dbcbfa574327-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Спецслужбы России выявили и задержали 45 человек, причастных к совершению теракта в "Крокус Сити Холле" . Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

"Военная разведка Украины также активно задействует членов международных террористических организаций, в том числе из числа мигрантов. Им оказывается всесторонняя помощь в оснащении и подготовке таких резонансных атак, как нападение на "Крокус Сити Холл" в марте 2024 года. Российскими спецслужбами выявлено и задержано 45 лиц, причастных к совершению этого теракта". - сказал Сергей Шойгу.

По словам секретаря Совбеза, "сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций, стремящихся к созданию законспирированных ячеек и банд подполья на территории России, прежде всего на Северном Кавказе". Кроме того, "по-прежнему высоки риски использования западными странами террористических формирований для сдерживания РФ в регионах ее геополитических интересов, в первую очередь в Центральной и Южной Азии, Закавказье, Приднестровье, на Ближнем Востоке и Африканском континенте".

Вместе с этим Сергей Шойгу отметил, что органы правопорядка демонстрируют профессионализм и высокую эффективность в противодействии террористам. Он подчеркнул, что благодаря их скоординированным действиям в 2024 году на стадии подготовки предотвращено более 200 терактов, 14 из которых готовились в учебных заведениях и местах массового пребывания людей.