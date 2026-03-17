Шри-Ланка перевела госсектор на четырехдневку из-за топливного кризиса
Власти Шри-Ланки объявили о временном переходе государственного сектора на четырехдневную рабочую неделю. Причиной стали проблемы с топливом, вызванные ситуацией на Ближнем Востоке, передает БЕЛТА со ссылкой на издание The Island.
Согласно решению правительства, начиная с 18 марта среда объявляется выходным днем для сотрудников государственных учреждений, школ, университетов и судов. При этом мера не затронет сферы, обеспечивающие жизненно важные услуги, включая здравоохранение, порты, водоснабжение и таможню.
Решение было принято по итогам совещания с участием министров и представителей профильных ведомств, на котором обсуждались меры по снижению энергопотребления и поддержанию функционирования государственных институтов. В частности, рассматривается возможность более широкого использования дистанционного формата работы.
На фоне роста спроса на топливо и опасений перебоев в поставках в стране вновь введена система его распределения с использованием QR-кодов. Власти рассчитывают, что это позволит предотвратить дефицит и обеспечить равномерное снабжение.
Сообщается также, что на автозаправочных станциях фиксируются очереди, вызванные повышенным спросом. Власти призывают население сохранять спокойствие и рационально использовать топливо, подчеркивая, что предпринимаемые меры носят превентивный характер.