Шумными и красочными салютами Новый год шагает по планете
Автор:Редакция news.by
От островов Кирибати до Нью-Йорка - 2026 год вступает в свои права. Шумными и красочными салютами одними из первых его встретили Новая Зеландия и Австралия, далее Япония, Северная и Южная Кореи, Вьетнам, Китай. Любимый всеми праздник хотя бы на миг позволяет забыть о разногласиях, наполняя сердца радостью и надеждой.
В полночь белорусы проводят уходящий 2025-й вместе с россиянами, а также жителями ряда стран Восточной Европы и Ближнего Востока - Бахрейна, Джибути, Иордании, Ирака, Йемена, Катара, Саудовской Аравии.
Последними 2026-й встречают на Американском Самоа и атолле Мидуэй в Тихом океане. Новый год завершит свое красочное путешествие по планете, когда в Минске будет 2 часа дня 1 января.