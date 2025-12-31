Шумными и красочными салютами Новый год шагает по планете

От островов Кирибати до Нью-Йорка - 2026 год вступает в свои права. Шумными и красочными салютами одними из первых его встретили Новая Зеландия и Австралия, далее Япония, Северная и Южная Кореи, Вьетнам, Китай. Любимый всеми праздник хотя бы на миг позволяет забыть о разногласиях, наполняя сердца радостью и надеждой.