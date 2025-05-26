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Шведский автопроизводитель Volvo объявил о глобальном сокращении персонала

Шведская компания Volvo Cars пошла по пути немецких автопроизводителей. Из-за падения спроса на машины корпорация объявила о глобальном сокращении персонала.

Оно пройдет в рамках недавно запущенного плана действий по снижению затрат. Будет уволено порядка 3 тыс. человек. В основном своих мест лишатся сотрудники офисов в самой Швеции.

Руководство компании таким образом намерено сэкономить почти 2 млрд долларов.

Фото Unsplash

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