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Шведский автопроизводитель Volvo объявил о глобальном сокращении персонала
Шведская компания Volvo Cars пошла по пути немецких автопроизводителей. Из-за падения спроса на машины корпорация объявила о глобальном сокращении персонала.
Оно пройдет в рамках недавно запущенного плана действий по снижению затрат. Будет уволено порядка 3 тыс. человек. В основном своих мест лишатся сотрудники офисов в самой Швеции.
Руководство компании таким образом намерено сэкономить почти 2 млрд долларов.
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