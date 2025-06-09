Швеция направит в Эстонию экстремистов

Полиция Эстонии обеспокоена возможными последствиями из-за того, что Швеция собирается направить в балтийскую страну экстремистов. Ранее Осло подписал соглашение с Таллином о размещении 600 заключенных в тюрьме города Тарту с июля 2025 года.

В полиции Эстонии опасаются, что посещать их будут лица, у которых есть связи с теми же экстремистами или с международной организованной преступностью.

Еще одна проблема заключается в дополнительных расходах на медицинскую и юридическую помощь, а также на услуги переводчиков. К тому же придется нанимать новых тюремных чиновников. При этом Осло платит только за аренду и транспортировку заключенных, а также оплачивает работу своих сотрудников в Эстонии. Все остальные расходы лягут на местные власти.