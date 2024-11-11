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Швейцария не планирует проводить вторую конференцию по Украине - МИД страны
Швейцария пока не собирается проводить вторую конференцию по Украине, но ведет подготовку к переговорам о прекращении огня. Об этом "Известиям" сообщили в швейцарском МИД, пишет ТАСС.
"Швейцария продолжает поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами. В настоящее время Швейцария не планирует проведение второй мирной конференции. Сейчас основное внимание уделяется подготовке к переговорам о прекращении огня, при этом ключевой фактор - выборы в США", - указали в дипведомстве.
В свою очередь в посольстве РФ в Берне сообщили изданию, что Москва "готова к предметному и конструктивному диалогу со швейцарскими представителями, в том числе и по Украине". "Свежий пример - контакты министра Сергея Лаврова со своим швейцарским визави Иньяцо Кассисом, которые состоялись 18 декабря. Однако это не означает, что Россия рассматривает Швейцарию как потенциальную посредницу, тем более если конфедерация и в новом году продолжит следовать откровенно прокиевским курсом", - добавили в диппредставительстве.
Комментируя перспективу очередной конференции по Украине на территории Швейцарии, там напомнили, что попытки западных стран "навязать России капитуляцию через "формулу мира" по-киевски не изменят наш подход, так как речь идет о фундаментальных национальных интересах нашей страны". "Вдвойне неуместны такие попытки сейчас, когда киевский режим наглядно демонстрирует всему миру свою террористическую сущность, а его позиции на фронте зримо ухудшаются с каждым днем", - подчеркнули в посольстве РФ в Берне.
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