Швейцария не планирует проводить вторую конференцию по Украине - МИД страны

Швейцария пока не собирается проводить вторую конференцию по Украине, но ведет подготовку к переговорам о прекращении огня. Об этом "Известиям" сообщили в швейцарском МИД, пишет ТАСС.

"Швейцария продолжает поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами. В настоящее время Швейцария не планирует проведение второй мирной конференции. Сейчас основное внимание уделяется подготовке к переговорам о прекращении огня, при этом ключевой фактор - выборы в США", - указали в дипведомстве.

В свою очередь в посольстве РФ в Берне сообщили изданию, что Москва "готова к предметному и конструктивному диалогу со швейцарскими представителями, в том числе и по Украине". "Свежий пример - контакты министра Сергея Лаврова со своим швейцарским визави Иньяцо Кассисом, которые состоялись 18 декабря. Однако это не означает, что Россия рассматривает Швейцарию как потенциальную посредницу, тем более если конфедерация и в новом году продолжит следовать откровенно прокиевским курсом", - добавили в диппредставительстве.