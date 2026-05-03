Что стабильно стоит на своих рельсах, так это жажда милитаризации в Европе. Швейцарский концерн Liebherr, известный своими холодильниками и морозилками, превратит бывший завод ветряных установок в Германии в цех по производству комплектующих для БМП. Уже ведутся соответствующие переговоры.

В погоне за сверхприбылями от милитаризации немецкий бизнес готов забыть о "зеленом переходе", лишь бы освоить бюджеты оборонного ведомства.

Примечательно, что сделку активно продвигает мэр города от партии "Левых", чьи соратники на словах выступают против милитаризации. Однако налоговые отчисления оказались важнее предвыборных лозунгов.