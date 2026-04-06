Швейцарцы не доверяют Вооруженным силам страны

Швейцарцы не верят, что в случае нападения армия сможет держать оборону. Согласно опросу, 73 % населения Швейцарии считают, при военной атаке страна окажется беспомощной. Не сможет отбиться и от гибридной угрозы, такого мнения придерживаются 80 %.

Что же касается общей безопасности, 90 % населения чувствуют себя в целом защищенными. При этом большинство предпочло бы частично отказаться от нейтралитета и более тесно сотрудничать в сфере безопасности с соседними странами и ЕС.