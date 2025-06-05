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Си Цзиньпин: Китай и США должны укреплять сотрудничество
Си Цзиньпин: Китай и США должны укреплять сотрудничествоnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c42a086-b772-4dfb-9923-eade98c758f6/conversions/10a92c3c-00d4-40a3-95f4-2b336e163139-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c42a086-b772-4dfb-9923-eade98c758f6/conversions/10a92c3c-00d4-40a3-95f4-2b336e163139-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c42a086-b772-4dfb-9923-eade98c758f6/conversions/10a92c3c-00d4-40a3-95f4-2b336e163139-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c42a086-b772-4dfb-9923-eade98c758f6/conversions/10a92c3c-00d4-40a3-95f4-2b336e163139-xl-___webp_1920.webp 1920w
Китай и Соединенные Штаты Америки должны усиливать контакты в торговой, военной и дипломатической сферах, сокращать недопонимание и укреплять сотрудничество. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.
"Обе стороны должны усиливать контакты в различных областях, включая дипломатию, торгово-экономическую и военную сферу, а также правоохранительную деятельность, продвигать достижение консенсуса, сокращать недопонимание и укреплять сотрудничество", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Разговор лидеров состоялся 5 июня вечером по пекинскому времени по инициативе американской стороны.