Си Цзиньпин: Китай и США должны укреплять сотрудничество

Китай и Соединенные Штаты Америки должны усиливать контакты в торговой, военной и дипломатической сферах, сокращать недопонимание и укреплять сотрудничество. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.

"Обе стороны должны усиливать контакты в различных областях, включая дипломатию, торгово-экономическую и военную сферу, а также правоохранительную деятельность, продвигать достижение консенсуса, сокращать недопонимание и укреплять сотрудничество", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.