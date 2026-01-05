3.71 BYN
Си Цзиньпин: Мир переживает период турбулентности и перемен
Автор:Редакция news.by
"Мир переживает период турбулентности и перемен", - заявил Си Цзиньпин. Комментарий лидера Китая о событиях вокруг Венесуэлы прозвучал на встрече с премьером Ирландии.
Глава КНР отметил, что "односторонние и агрессивные действия серьезно влияют на международный порядок".
Официальное заявление сделал китайский МИД. Пекин выступает в поддержку проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Как сообщил представитель внешнеполитического ведомства, Китай готов вместе с международным сообществом "твердо защищать Устав ООН" и отстаивать международную справедливость и правосудие.