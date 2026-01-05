Си Цзиньпин: Мир переживает период турбулентности и перемен

"Мир переживает период турбулентности и перемен", - заявил Си Цзиньпин. Комментарий лидера Китая о событиях вокруг Венесуэлы прозвучал на встрече с премьером Ирландии.

Глава КНР отметил, что "односторонние и агрессивные действия серьезно влияют на международный порядок".