Си Цзиньпин: Мир переживает период турбулентности и перемен

"Мир переживает период турбулентности и перемен", - заявил Си Цзиньпин. Комментарий лидера Китая о событиях вокруг Венесуэлы прозвучал на встрече с премьером Ирландии.

Глава КНР отметил, что "односторонние и агрессивные действия серьезно влияют на международный порядок".

Официальное заявление сделал китайский МИД. Пекин выступает в поддержку проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Как сообщил представитель внешнеполитического ведомства, Китай готов вместе с международным сообществом "твердо защищать Устав ООН" и отстаивать международную справедливость и правосудие.

